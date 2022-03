Fussball : „Club“ will Tempo machen: Kein Fitness-Vorteil gegen HSV

Der 1. FC Nürnberg schaut nach zwei Siegen in Serie in der Tabelle wieder nach oben. Doch Trainer Robert Klauß will nicht von einem möglichen Aufstieg reden und hat eine sehr gute Begründung parat.

Im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV am Samstag (20.30 Uhr/Sky/Sport1) will der 1. FC Nürnberg mutig auftreten. Gegen den HSV sei es entscheidend, „in allen Höhen des Spielfeldes gegen den Ball Druck“ zu erzeugen, um daraus Umschaltmomente kreieren zu können, verriet Nürnbergs Trainer Robert Klauß am Donnerstag. In welcher F...

