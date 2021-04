Premier League : Chelsea unterliegt West Bromwich - Liverpool schlägt Arsenal

David Klein/CSM via ZUMA Wire/dpa

Erstmals unter Trainer Thomas Tuchel kassiert der FC Chelsea eine Niederlage - und was für eine! Mit 2:5 geht seine Mannschaft zu Hause gegen den Tabellenvorletzten West Bromwich Albion unter. Man City nähert sich der Meisterschaft. Liverpool schießt sich warm für Real.

London | Dass seine erste Niederlage mit dem FC Chelsea eine so heftige Blamage in der Fußball-Premier League geworden war, musste Thomas Tuchel erstmal verdauen. „Das hab ich nicht kommen sehen“, sagte er sichtbar konsterniert nach der 2:5 (1:2)-Heimpleite gegen Abstiegskandidat West Bromwich Albion. „Alles, was schiefgehen konnte, ging schief nach der Rot...

