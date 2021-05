Champions League : Chelsea im Halbfinal-Rückspiel gegen Real mit DFB-Trio

Die deutschen Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner stehen in der Startelf des FC Chelsea für das Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid.

London | Trainer Thomas Tuchel nominierte das DFB-Trio für die Partie an der Londoner Stamford Bridge von Beginn an. Bei den Gästen aus Spanien steht Toni Kroos in der Anfangsformation. Zudem kehrt Kapitän und Abwehrchef Sergio Ramos, der vor drei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden war und beim 1:1 im Hinspiel fehlte, in das Team von Trainer Zi...

