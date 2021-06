Nationalmannschaft : Chefrolle für Kimmich jetzt schwerer: „Höheres Risiko gehen“

Joshua Kimmich will Anführer sein, fremdelt aber bei der EM noch mit seiner Rolle. In der Mitte oder auf rechts - die Debatten werden in Deutschland nach dem EM-Fehlstart noch heftiger geführt.

München | Der Mann hat Chef-Ambitionen. Auch wenn Joshua Kimmich in diesen EM-Tagen noch ein bisschen zurückhaltend wirkt. Beim Training im Adi-Dassler-Stadion spielte er sich mit seinem Clubkollegen Leon Goretzka die Bälle zu. Bei der energischen Ansprache des Bundestrainers legte er die ganze Zeit seinen rechten Arm auf die Schulter von Leroy Sané. Und zum...

