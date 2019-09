Champions League : Vor Lyon-Spiel: Nagelsmann dosiert RB-Training

Vor dem zweiten Gruppenspiel in der Champions League lässt Trainer Julian Nagelsmann die Profis von RB Leipzig etwas durchschnaufen.

von dpa

30. September 2019, 16:34 Uhr

Nach einem freien Sonntag trainierte der Fußball-Bundesligist am Montagnachmittag nur dosiert. Bereits nach gut 40 Minuten war die Einheit für die Spieler beendet, die am Samstag beim 1:3 gegen Schalke 04 in der Startelf gestanden hatten. Leipzig empfängt am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) den französischen Erstligisten Olympique Lyon.

Neuzugang Patrik Schick absolvierte erstmals eine komplette Einheit mit der Mannschaft. Der tschechische Nationalspieler hatte zuletzt immer wieder Probleme mit dem Sprunggelenk und stand seit seinem Transfer Anfang September noch nicht zur Verfügung. Fraglich ist allerdings, ob der Stürmer bereits gegen Lyon im Kader stehen wird.

Definitiv ausfallen wird Kevin Kampl. Der Spielmacher ist zwar von einem Therapie-Aufenthalt in der Schweiz zurück, trainierte allerdings nur individuell. RB will nun abwarten, wie Kampl die Belastung am lädierten Sprunggelenk verkraften. Im schlimmsten Fall droht dem Slowenen eine Operation.