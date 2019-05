Champions Leage : Tottenham-Coach lässt Endspiel-Einsatz von Kane offen

Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino hat den Einsatz seines lange verletzten Stürmerstars Harry Kane einen Tag vor dem Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool offengelassen.

von dpa

31. Mai 2019, 19:53 Uhr

«Wir haben hier noch eine Trainingseinheit. Danach werden wir eine Entscheidung treffen», sagte der Argentinier einen Tag vor dem Spiel bei der Pressekonferenz der «Spurs» in Madrid.

Englands Nationalmannschafts-Kapitän hatte sich im April während des Viertelfinal-Hinspiels gegen Manchester City eine schwere Bänderverletzung im Knöchel zugezogen. Erst seit einer Woche trainiert der 25-Jährige wieder mit dem Team. Pochettino steht vor der Entscheidung, ob er Kane oder den Halbfinal-Helden Lucas Moura aus Brasilien am Samstagabend (21.00 Uhr/Sky und DAZN) aufstellt.

Tottenham Hotspur ist gegen das Team von Jürgen Klopp nur Außenseiter. Trotzdem glaubt Pochettino vor dem ersten Champions-League-Endspiel der Vereinsgeschichte an seine Mannschaft. «Wir wollen morgen Geschichte schreiben», sagte er. «Es ist ein Vergnügen, diese Gruppe von Spielern zu trainieren. Ich bin so stolz auf sie. Sie waren sehr konzentriert und sehr fokussiert in der Vorbereitung auf dieses Finale. Wir sind sehr gut präpariert und natürlich wollen wir dieses Spiel gewinnen.»