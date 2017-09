Vor Champions-League-Start : RB Leipzig für Vogts «Geheimfavorit» auf Königsklassen-Titel

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 07:59 Uhr

«Klar kann man sagen: "Die sind doch unerfahren‘. Aber genau das ist für mich ein Vorteil. Sie legen keinen Wert auf Ballgeschiebe und 80 Prozent Ballbesitz. So schnell wie möglich in die gegnerische Hälfte, so schnell wie möglich abschließen - das ist der Plan», meinte Vogts. «Das ist das Moderne, das ist RB Leipzig. Und sie haben tolle Spieler.»

Vor allem von einem schwärmt Vogts vor dem Auftakt am Mittwoch gegen die AS Monaco regelrecht. «Timo Werner erinnert mich an den jungen Lionel Messi. Mit welcher Geschwindigkeit er in die Eins-gegen-Eins-Situationen geht, die geringe Körpergröße und wie er Situationen erkennt: Das ist außergewöhnlich, á la bonne heure und großer Fußball», sagte der ehemalige Gladbacher. «Bei Uwe Seeler und Gerd Müller hat man immer gesagt: "Die haben ein Näschen.‘ Genau das hat Werner auch. Er kann ein ganz Großer werden.»

Auch den deutsche Rekordmeister hat der 70 Jahre alte Vogts in der Königsklasse auf dem Zettel. «Der FC Bayern ist dabei für mich ganz klar weiter einer der absoluten Top-Favoriten auf den Titel in der Champions League - neben Real Madrid, dem FC Barcelona und Paris St. Germain.»

