Tottenham Hotspur : Pochettino verteidigt Einsatz von Harry Kane

Nach dem verlorenen Champions-League-Endspiel gegen den FC Liverpool hat Tottenhams Trainer Mauricio Pochettino seine Entscheidung für einen Einsatz des lange verletzten Stürmerstars Harry Kane verteidigt.

von dpa

02. Juni 2019, 07:27 Uhr

«Meine Entscheidung war sehr analytisch und ich habe sie auf der Basis aller meiner Informationen getroffen. Ich bereue diese Entscheidung nicht», sagte der Argentinier auf der Pressekonferenz zu der 0:2-Niederlage der «Spurs» in Madrid.

Pochettino hatte Kane den Vorzug vor Tottenhams Halbfinal-Helden Lucas Moura gegeben, nachdem der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft zuvor rund anderthalb Monate wegen einer Knöchelverletzung nicht gespielt hatte. Kane bot in diesem Finale eine unauffällige und schwache Leistung, aber Pochettino sagte trotzdem: «Er hat nicht getroffen, wie er das schon an anderen Tagen getan hat. Aber er war am Ende immer noch frisch.»