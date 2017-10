Champions League : Nach 1:1 beim Schlusslicht: APOEL-Coach bietet Rücktritt an

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Der Vorstand lehnte dies jedoch ab, wie der zyprische Fußball-Meister am Samstagabend mitteilte. «Jeder ist verpflichtet, die Situation zu korrigieren», hieß es in einem Tweet des Vereins. Zuvor war APOEL nicht über ein 1:1 (0:1) beim Letzten Ethnikos Achnas hinausgekommen.

Die Mannschaft blieb damit in der First Division Zyperns zunächst auf Tabellenplatz acht, elf Punkte hinter Spitzenreiter AEK Larnaka, der jedoch bereits drei Spiele mehr bestritten hat. Der in Frankfurt am Main geborene Donis trainiert APOEL seit 2017 zum zweiten Mal.

Dimitris Kyprianou hatte den Außenseiter Ethnikos Achnas in der Partie am Samstagabend in Führung geschossen (11. Minute), der ehemalige Dresdner Mickaël Poté sorgte für den Ausgleich (65.). Nach dem 1:1 gegen Borussia Dortmund Mitte Oktober muss APOEL am Mittwoch zum Champions-League-Gruppenspiel in Dortmund antreten.

