Ligue 1 : Monaco vor Duell mit Leipzig nur Remis gegen Amiens

17.Nov.2017

Serge Gakpé (31. Minute) hatte den Außenseiter in Führung gebracht, ehe Stevan Jovetic (67.) für Monaco zumindest noch zum Ausgleich traf. Monaco bleibt als Zweiter drei Punkte hinter Paris Saint-Germain. Das Starensemble um den 222-Millionen-Mann Neymar trifft am Samstag auf Nantes.

Monaco empfängt den deutschen Vizemeister RB am Dienstag zum fünften Gruppenspiel in der Königsklasse. Aktuell liegen die Monegassen in der Gruppe G mit nur zwei Punkten auf dem letzten Platz, die Leipziger sind mit zwei Zählern mehr Dritter. Besiktas Istanbul (10) liegt vor dem FC Porto (6) an der Spitze.