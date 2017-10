Maribor gegen Liverpool : Liverpool-Coach Klopp ein «charismatischer, lustiger Loser?»

vergrößern 1 von 1 Foto: Rui Vieira 1 von 1

«Fabio Capello und José Mourinho in einer Frage. Ich bin gespannt», kommentierte Klopp in der Pressekonferenz die Frage eines slowenischen Reporters, bevor ein Dolmetscher für ihn übersetzte. Ob er ein Coach sei, «den die Fans lieben», der es aber im Gegensatz zu Trainerkollegen wie Capello und Mourinho «nicht schafft, große Titel zu gewinnen», wollte der Reporter wissen. «Ich darf mal kurz zusammenfassen, ja?», scherzte Klopp daraufhin und fügte unter dem Gelächter der Journalisten hinzu: «Es klingt, als wäre ich ein charismatischer, lustiger Loser. Kein Kommentar.»

Der FC Liverpool wartet in der Champions League noch auf einen Sieg. Bei Spartak Moskau (1:1) und gegen den FC Sevilla (2:2) spielten die Reds jeweils unentschieden und belegen Platz zwei in der Tabelle der Gruppe E. In der englischen Premier League ist Liverpool derzeit nur Achter mit neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City.

