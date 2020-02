Lob für Liverpool-Coach : Lehmann: Klopps größte Leistung ist seine Entwicklung

Der ehemalige Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann hält Jürgen Klopp als Trainer des FC Liverpool für noch stärker als in seiner Bundesliga-Zeit.

von dpa

18. Februar 2020, 05:10 Uhr

«Ich glaube, seine größte Leistung ist, dass er sich nach Dortmund nochmal sehr weiterentwickelt hat», sagte Lehmann in Berlin. Spitzenreiter Liverpool um Coach Klopp führt die Premier League souverän mit 25 Punkten Vorsprung an. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ist der Titelverteidiger am Abend (21.00 Uhr, Sky) zu Gast bei Atlético Madrid.

Von den drei deutschen Mannschaften in der K.o.-Phase hat der FC Bayern München laut Lehmann die größte Chance weiterzukommen. Die Münchner treffen am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/Sky) im Achtelfinale auf den FC Chelsea. «Chelsea ist eine gute Mannschaft, aber mit Ergebnissen, die (...) nicht immer stabil sind», so der ehemalige Nationaltorhüter.

RB Leipzig wird es Lehmann zufolge gegen Tottenham Hotspur (Mittwoch, 21.00 Uhr, DAZN) hingegen schwer haben. Von einem möglichen Trainer-Duell zwischen Leipzig-Coach Julian Nagelsmann und Tottenhams José Mourinho wollte der 50-Jährige nichts wissen. Er schaue immer nur auf die Fußballmannschaften, weniger auf die Trainer. «Ich glaube, das Problem bei diesen Trainern ist manchmal, dass sie lernen müssen, dass die Spieler wichtiger sind.»