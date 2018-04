Vor Duell mit dem FC Bayern : FC Sevilla bangt um zwei Spieler

Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München bangt der FC Sevilla um die Einsätze von Verteidiger Gabriel Mercado und Außenbahnspieler Jesus Navas.

von dpa

02. April 2018, 16:15 Uhr

«Ob sie spielen können, entscheidet sich morgen», sagte Trainer Vincenzo Montella am Montag. Der Italiener sieht es für die Fußball-Partie am Dienstag (20.45 Uhr) als Hauptaufgabe an, die Offensive der Münchner zu bremsen. «Wenn du in der Lage bist, den Bayern-Sturm zu stoppen, hast du mehr Chancen. Die Bayern erspielen sich sehr viele Torchancen und erzielen viele Treffer. Wir müssen darauf aus sein, das zu verhindern.»