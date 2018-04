Champions League : FC Bayern gegen Sevilla mit James statt Thiago

Der FC Bayern München bestreitet das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla mit James Rodríguez in der Startformation.

von dpa

11. April 2018, 19:54 Uhr

Trainer Jupp Heynckes gibt dem kolumbianischen Nationalspieler bei der Partie in München den Vorzug vor Thiago, der am Mittwoch 27 Jahre alt wird. Nach dem 2:1 im Hinspiel vertraut Heynckes insgesamt der erwarteten Formation. Im Vergleich zum 4:1 in Augsburg wechselt der 72-Jährige seine Mannschaft auf fünf Positionen.

Die Startelf des FC Bayern:

Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Martínez - Robben, Müller, James, Ribéry - Lewandowski