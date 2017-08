Champions League : Erst vier deutsche Teams in Playoffs gescheitert

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter_Kneffel 1 von 1

Seither scheiterten erst vier deutsche Teams in der Ausscheidung: Der TSV 1860 München (2000), Borussia Dortmund (2003), der FC Schalke 04 (2008) und Borussia Mönchengladbach (2012). Die erfolgreichste Bundesliga-Mannschaft in den Playoffs ist Bayer Leverkusen. Die Rheinländer setzten sich in fünf Duellen fünfmal durch.

Die Playoffs mit deutscher Beteiligung seit 1997:

2016 Young Boys Bern - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 1:3, 1:6 2015 BAYER LEVERKUSEN - Lazio Rom 3:0, 0:1 2014 BAYER LEVERKUSEN - FC Kopenhagen 4:0, 3:2 2013 FC SCHALKE 04 - PAOK Saloniki 1:1, 3:2 2012 Borussia Mönchengladbach - DYNAMO KIEW 1:3, 2:1 2011 BAYERN MÜNCHEN - FC Zürich 2:0, 1:0 2010 WERDER BREMEN - Sampdoria Genua 3:1, 2:3 n.V. 2009 FC Timisoara - VFB STUTTGART 0:2, 0:0 2008 FC Schalke 04 - ATLÉTICO MADRID 1:0, 0:4 2007 WERDER BREMEN - Dinamo Zagreb 2:1, 3:2 2006 HAMBURGER SV - CA Osasuna 0:0, 1:1 2005 FC Basel - WERDER BREMEN 2:1, 0:3 2004 BAYER LEVERKUSEN - Banik Ostrau 5:0, 1:2 2003 FC BRÜGGE - Borussia Dortmund 2:1, 1:2n.V., 4:2 n.E. 2002 Partizan Belgrad - BAYERN MÜNCHEN 0:3, 1:3 2001 Schachtjor Donezk - BORUSSIA DORTMUND 0:2, 1:3 Roter Stern Belgrad - BAYER LEVERKUSEN 0:0, 0:3 2000 Bröndby IF - HAMBURGER SV 0:2, 0:0 LEEDS UNITED - 1860 München 2:1, 1:0 1999 FK Teplice - BORUSSIA DORTMUND 0:1, 0:1 HERTHA BSC - Famagusta 2:0, 0:0 1998 BAYERN MÜNCHEN - FK Obilic Belgrad 4:0, 1:1 1997 BAYER LEVERKUSEN - Dinamo Tiflis 6:1, 0:1

Vereine in Großbuchstaben in der nächsten Runde

