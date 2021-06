Fußball-EM : Captain Kane im Tunnel: Zündet Englands Star gegen DFB-Elf?

Noch steht kein Treffer auf dem EM-Konto von Englands Stürmerstar Harry Kane. Vor dem K.o.-Klassiker gegen Deutschland sieht sich der Kapitän der Three Lions aber in Bestform. Wird Kane jetzt zünden?

Burton upon Trent | Harry Kane blendet gerade fast alles aus. Der Kapitän der Engländer liest keine Zeitungen und schaut kaum Nachrichten, er hat während der Fußball-EM noch nicht mal Kontakt zu seinem Verein, den Tottenham Hotspur. Der immer noch torlose Stürmerstar will sich allein auf seine Mannschaft und den Achtelfinal-Kracher gegen Deutschland am Dienstag (18.00...

