Borussia Dortmund : BVB-Sportdirektor Zorc verlängert Vertrag bis 2022

Sportdirektor Michael Zorc und Borussia Dortmund haben den Vertrag vorzeitig verlängert. Der 57-Jährige und der Fußball-Bundesligist haben ihren bis 2021 datierten Kontrakt um ein Jahr bis 2022 ausgeweitet.

24. Juni 2020, 17:54 Uhr

«In einer Zeit voller Unwägbarkeiten kann Borussia Dortmund ein weiteres Jahr lang auf die große Erfahrung von Sportdirektor Michael Zorc setzen», hieß es in der BVB-Mitteilung.

Zorc gehört seit 1978 dem Verein an, zunächst als Spieler. Seit 1998 ist er in leitender Position tätig. In dieser Zeit gewann der BVB drei deutsche Meisterschaften (2002, 2011, 2012) und den DFB-Pokal 2012 und 2017. «Ich habe Michael Zorc vor einigen Wochen persönlich darum gebeten, ein weiteres Jahr dranzuhängen. Wir alle beim BVB sind glücklich und dankbar, dass er unserem Wunsch entsprochen hat», sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Zorc sei «ein echter Borusse und als solcher bereit, in einer für uns alle herausfordernden Phase, in der Planungen schwierig und Entwicklungen schwer vorhersehbar sind, weiter in der sportlichen Verantwortung zu stehen. Diese Kontinuität tut uns gut», ergänzte Watzke. Auch mit Sebastian Kehl, seit 2018 Leiter der Lizenzspieler-Abteilung, will er «schon bald» über einen weitere Zusammenarbeit sprechen.

«Uns steht eine Zeit bevor, die geprägt sein wird von großen Herausforderungen. Es ist für mich selbstverständlich, dass ich in einer solchen Phase an Bord meines Vereins bleibe und meinen Beitrag leiste, um Borussia Dortmund gemeinsam bestmöglich aufzustellen», sagte Zorc.

