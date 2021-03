Champions League : BVB hofft auf längeren Verbleib in Europa

In der Bundesliga fern ab vom Kurs, in der Champions League im Soll. Borussia Dortmund kann gegen den FC Sevilla auf den ersten Viertelfinal-Einzug in der europäischen Königsklasse seit 2017 hoffen.

Dortmund | In den vergangenen beiden Jahren war das Achtelfinale der Champions League für Borussia Dortmund Endstation. Das soll sich am heutigen Dienstag (21.00 Uhr/Sky) im zweiten Duell des Fußball-Bundesligisten mit dem FC Sevilla ändern. Die Chancen stehen gut. AUSGANGSLAGE: Nach dem 3:2 vor drei Wochen in Andalusien geht der BVB mit prächtiger Ausgang...

