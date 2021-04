Profi von Atalanta Bergamo : BVB-Angebot würde Schalke-Fan Gosens ins Grübeln bringen

Seit seiner Kindheit ist Robin Gosens bekennender Fan des FC Schalke 04.

Bergamo | Was würde der Fußball-Nationalspieler also machen, wenn ihm Schalkes Erzrivale Borussia Dortmund ein Angebot unterbreiten sollte? Der Profi von Atalanta Bergamo muss lachen, als er danach gefragt wird. „Das ist eine schwierige Frage. Was soll ich sagen?“, antwortet er der Deutschen Presse-Agentur. Es sei hinlänglich bekannt, dass er Schalke-Fan sei...

