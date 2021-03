Start in WM-Qualifikation : Bundestrainer Löw: Einspielen für EM „wahnsinnig wichtig“

Nach 15 Jahren will sich der Bundestrainer im Sommer als Gewinner verabschieden. Schon jetzt richtet Joachim Löw vieles an der EM aus. Den Start in die WM-Qualifikation soll sein Team zum Einspielen nutzen.

Duisburg | Es soll der gelungene Start werden für einen erfolgreichen Abschluss der Bundestrainer-Karriere von Joachim Löw. Und vor allem für langjährige Wegbegleiter und Vertraute wie Torhüter und Kapitän Manuel Neuer ist der angekündigte Abschied ihres Chefs eine besondere Motivation. „Ein paar Spieler habe ich angerufen“, hatte Löw verraten, als er seine V...

