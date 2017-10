Ziele beim BVB : Zorc: Spitzen-Zone in Europa und nationaler Top-Platz

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund soll den Status als Topteam in Europa und Deutschland trotz massiver Konkurrenz weiter halten. BVB-Sportdirektor Michael Zorc räumte in einem Interview des Fachmagazins «kicker» aber ein, dass es auf internationaler Ebene «die eine oder andere Schramme geben kann, weil wir in der Champions League keine guten Ergebnisse geliefert haben». Dortmund muss am Mittwoch gegen APOEL Nikosia (20.45 Uhr) nach nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen unbedingt gewinnen, um die Chance auf das Achtelfinale der Königsklasse zu wahren.