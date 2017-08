BVB-Sportdirektor : Zorc: Fristsetzung an FC Barcelona ist Spekulation

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

«Ich weise nur darauf hin, dass wir nicht bis zum letzten Transfertag warten», sagte Zorc den «Ruhr Nachrichten». Dass der BVB nicht bis zum Fristablauf am 31. August warten will, könnte damit zusammenhängen, dass der Champions-League-Starter im Fall eines Dembélé-Wechsels zu Barça noch einen Ersatz für den 20 Jahre alten Franzosen verpflichten möchte. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von etwa 140 Millionen Euro, die von den Katalanen an den BVB gezahlt werden soll.

