Bundesliga : Zehn Gelbe Karten in 18 Spielen: Gjasula stellt «Rekord» ein

Klaus Gjasula vom SC Paderborn hat in seinem 18. Bundesliga-Spiel bereits die zehnte Gelbe Karte bekommen - und damit einen schmeichelhaften «Rekord» eingestellt.

von dpa

25. Januar 2020, 16:55 Uhr

Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler ist dem Datendienstleister opta zufolge nach dem ehemaligen Uerdinger Fußball-Profi Helmut Rahner nun erst der zweite Spieler der Bundesliga-Historie, der in seinen ersten 18 Partien zehnmal Gelb sah. Gjasula war im Spiel beim SC Freiburg in der 13. Minute nach einem Foul an SC-Profi Changhoon Kwon verwarnt worden. Er fehlt Paderborn damit am nächsten Sonntag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gesperrt.