Erendivisie : Wolfsburg verleiht Talent Yeboah nach Venlo

Wolfsburgs Offensiv-Talent John Yeboah wechselt auf Leihbasis in die erste niederländische Fußball-Liga.

von dpa

02. September 2019, 17:04 Uhr

Wie die Niedersachsen bekanntgaben, schließt sich der 19-Jährige für ein Jahr VVV-Venlo an. Yeboah spielte bislang zweimal für die «Wölfe» in der Bundesliga und kam zuletzt hauptsächlich für die zweite Mannschaft des VfL zum Einsatz. In der Regionalliga Nord erzielte er in der laufenden Saison in fünf Partien vier Tore. Yeboah ist nicht mit dem berühmten Anthony Yeboah verwandt, der in den 90er-Jahren Torjäger bei Eintracht Frankfurt und beim Hamburger SV war.