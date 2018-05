Abstiegskampf : Wolfsburg geht vor Leipzig-Spiel ins Kurz-Trainingslager

Der abstiegsbedrohte VfL Wolfsburg geht vor dem vorletzten Saisonspiel bei RB Leipzig ins Kurztrainingslager.

von dpa

02. Mai 2018, 11:08 Uhr

VfL-Coach Bruno Labbadia zieht seine Mannschaft für drei Tage in Teistungen im thüringischen Landkreis Eichsfeld zusammen. Dort will Labbadia seine Fußballer auf den Bundesliga-Schlussspurt einschwören.

«Sinn der Sache ist, dass wir Ruhe haben und konzentriert und fokussiert arbeiten können. Wir wollen auf und auch außerhalb des Platzes viel Zeit miteinander verbringen und glauben, dass wir dort gute Bedingungen dafür haben», betonte Labbadia.

Schon in seiner Zeit als Trainer beim Hamburger SV hatte Labbadia seine damalige Mannschaft in Trainingslagern zusammengezogen und die Norddeutschen anschließend gerettet. Wolfsburg hat zwei Spieltage vor dem Saisonende als Tabellen-16. nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den HSV. Am Samstag (15.30 Uhr) tritt der VfL in Leipzig an, am letzten Spieltag empfangen die Niedersachsen den 1. FC Köln.