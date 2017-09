Leipziger Star : Werner freut sich über Interesse von Real Madrid

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 12:17 Uhr

«Natürlich freut es einen, wenn man liest, Real Madrid hat Interesse an einem. Es wäre gelogen, wenn ich sage, es würde mich nicht interessieren», sagte der Top-Stürmer von RB Leipzig nach dem 1:1 (1:1) bei der Champions-League-Premiere des Bundesligisten gegen die AS Monaco.

Derzeit beschäftige er sich aber nicht mit einem Wechsel: «Ich denke nicht an Real Madrid oder einen anderen Club, ich freue mich, hier zu spielen. Wenn ich auf dem Platz stehe, ist RB Leipzig mein Beruf und mein Wunschziel, was ich gerade habe.»

Einen neuen Vertrag in Leipzig hat der 21-Jährige trotz RB-Interesse noch nicht unterschrieben. Sein aktueller Kontrakt ohne Ausstiegsklausel läuft bis Ende Juni 2020. Werner hatte aber auch betont, irgendwann zu einem großen Club wechseln zu wollen.

Sein Trainer Ralph Hasenhüttl geht aber davon aus, dass das so schnell nicht passieren wird. «Ich glaube, dass er noch ein paar Jahre bei uns spielen wird. Wobei das im Fußball schon eine Ewigkeit bedeutet», sagte der Österreicher und ergänzte: «Timo weiß, was er dem Verein bis jetzt zu verdanken hatte und wir wissen, was wir tun müssen, um ihn zufrieden zu stellen.»

Daten und Fakten zu RB Leipzig auf bundesliga.de

Informationen auf RB-Homepage

RB Leipzig bei Twitter

RB Leipzig bei Facebook

RB Leipzig bei Instagram

Neuigkeiten auf RB-Homepage

Auszüge aus dem Interview sportbild.de