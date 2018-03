Nachwuchsarbeit : Werder will Ex-Profis wie Klose und Pizarro einspannen

Werder Bremen will bei der Umstrukturierung des Nachwuchsbereiches offenbar verstärkt auch ehemalige Spieler einbeziehen.

von dpa

12. März 2018, 19:07 Uhr

«Wieso sollten wir nicht auch mal einen Miroslav Klose einladen? Oder das Wissen und Können von Claudio Pizarro nutzen?», fragte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann in einem am Montag kurz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln beim Online-Portal deichstube.de veröffentlichten Artikel. «Es muss ja nicht immer gleich eine Festanstellung sein, sondern kann auch eine Zusammenarbeit auf Honorarbasis sein.»

Werder wird zur kommenden Saison die Profiabteilung und das Nachwuchsleistungszentrum zusammenführen. Als Technischer Direktor für diesen Bereich ist Ex-Coach Thomas Schaaf im Gespräch. Die Gesamtverantwortung liegt bei Baumann.

Der frühere Werder-Stürmer Ivan Klasnic hatte sich jüngst im «Weser-Kurier» als Stürmertrainer ins Gespräch gebracht. Eine Idee, die Baumann nicht abwegig fand und nun um die Namen Klose und Pizarro erweitert. Pizarro tritt mit seinem aktuellen Club 1. FC Köln am Montag in Bremen an.