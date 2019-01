Internetportal «Deichstube» : Werder-Verteidiger Caldirola vor Wechsel nach Italien

Fußball-Profi Luca Caldirola steht kurz vor einem Wechsel von Werder Bremen zum italienischen Zweitliga-Club Benevento Calcio. Das bestätigte der Bremer Sportchef Frank Baumann dem Internetportal «Deichstube».

von dpa

28. Januar 2019, 16:57 Uhr

Dem Bericht zufolge ist der 27 Jahre alte Innenverteidiger bereits zu Verhandlungen in seine Heimat gereist. «Es ist alles auf einem guten Weg. Es stehen aber noch letzte Gespräche und Formalitäten an, die erledigt werden müssen», sagte Baumann. Genau wie Mittelfeldspieler Thanos Petsos spielt Caldirola in den Planungen der Bremer keine Rolle mehr. Seit mehreren Monaten dürfen beide nur noch mit dem U23-Team trainieren.