Zwei Monate Ausfall : Werder-Trainer Nouri: Offen, wer verletzten Kruse ersetzt

von dpa

erstellt am 18.Sep.2017 | 13:04 Uhr

Am Dienstag tritt Bremen bei den Niedersachsen an. Neuzugang Ishak Belfodil sei «eine Option», Nachwuchsspieler Johannes Eggestein aber auch. Der frühere Nationalstürmer Kruse hatte sich am Samstag beim 1:2 gegen Schalke das Schlüsselbein gebrochen und fällt rund zwei Monate aus. Abwehrspieler Niklas Moisander könnte nach langer Verletzungspause Werder am Samstag gegen den SC Freiburg wieder zur Verfügung stehen, kündigte Nouri an.

Der Trainerwechsel der Niedersachsen am Montag bereite ihm keine Sorgen, versicherte Nouri. «Es wird so oder so eine Herausforderung sein, die wir annehmen müssen», sagte er. Der VfL hatte sich nach einem schwachen Saisonstart am Vormittag von Trainer Andries Jonker getrennt. Der Ex-Mainzer Martin Schmidt wird übernehmen.

Werder-Manager Frank Baumann betonte, sich an dem Trainerwechsel kein Beispiel nehmen zu wollen. Die Bremer haben erst einen Punkt in der Saison geholt. «Wir haben die Ruhe, und das hat uns auch immer ausgezeichnet», sagte Baumann. «Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unserem Weg, den wir hier gehen, erfolgreich sein werden.»

