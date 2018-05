Transfer angeblich perfekt : Werder-Kapitän Junuzovic vor Wechsel zu RB Salzburg

Werder Bremens Kapitän Zlatko Junuzovic steht vor einem Wechsel zu RB Salzburg in seiner österreichische Heimat. Nach Informationen von Sport1 soll der Transfer des Mittelfeldspielers bereits perfekt sein.

von dpa

06. Mai 2018, 12:17 Uhr

Junuzovic hatte am Samstag nach dem 0:0 gegen Bayer Leverkusen gesagt, sein neuer Club stünde fest, er wolle diesen aber erst in der kommenden Woche verkünden. «Heute ging es noch einmal um Werder Bremen», sagte Junuzovic, der Werder nach sechseinhalb Jahren verlässt und vor der Begegnung offiziell verabschiedet worden war. Der Nationalspieler absolvierte insgesamt 195 Pflichtspiele für Bremen. Am Samstag kann noch eines dazu kommen.