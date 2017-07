Neuzugang : Werder holt Chinesen Zhang - Noch zwei Spieler sollen kommen

vergrößern 1 von 1 Foto: Guido Kirchner 1 von 1

«Wir wollen ihn hier weiter ausbilden und Stück für Stück an das Bundesliga-Niveau heranführen», sagte Sportchef Frank Baumann. «Er ist natürlich noch kein fertiger Spieler und keiner, der die Bundesliga direkt rocken wird, aber er hat das Potenzial.»

Nach dem Abgang von Claudio Pizarro, der keinen neuen Vertrag mehr erhalten hatte, will Werder noch einen weiteren Stürmer verpflichten. «Wir wollen noch einen zentralen Angreifer hinzunehmen», bestätigte Baumann. Trainer Alexander Nouri sagte zudem, noch einen neuen Innenverteidiger bis Ende August unter Vertrag nehmen zu wollen. Angreifer Ousman Manneh soll dagegen noch ausgeliehen werden.

Mit dem neuen Kader geht Werder, das am Sonntag mit der Vorbereitung begonnen hatte, selbstbewusst in die neue Saison. «Die Erwartungen sind natürlich hoch, der Anspruch ist hoch an uns selbst», sagte Nouri: «Wir sind von unserem Weg überzeugt, glauben an unsere Mannschaft.» Eine konkrete Zielsetzung wollten aber weder Nouri noch Baumann benennen.

erstellt am 03.Jul.2017 | 13:48 Uhr