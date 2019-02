Schwere Muskelverletzung : Werder Bremen mehrere Wochen ohne Martin Harnik

Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss mehrere Wochen auf Stürmer Martin Harnik verzichten. Der 31-Jährige erlitt beim Achtelfinalsieg im DFB-Pokal bei Borussia Dortmund eine schwere Muskelverletzung im Hüftbereich. Das teilte Werder mit.

von dpa

08. Februar 2019, 10:42 Uhr

«Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und uns in der entscheidenden Phase der Saison wieder dabei sein kann», sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt. Die Bremer spielen am Sonntag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr).