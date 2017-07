Vorbereitungsspiel : Werder Bremen gewinnt Testspiel gegen West Ham United 1:0

vergrößern 1 von 2 Foto: Jörg Sarbach 1 von 2

Nachwuchsstürmer Johannes Eggestein traf in der 12. Minute für den Fußball-Bundesligisten, bei dem das 16 Jahre alte Abwehr-Talent Julian Rieckmann erstmals mitspielte. Die Partie fand im Rahmen des Bremer Trainingslagers in Schneverdingen statt. Bereits am Samstag (15.30 Uhr) treffen die beiden Vereine im niedersächsischen Lohne erneut aufeinander.

Während bei West Ham der aus Leverkusen verpflichtete Chicharito nicht zum Einsatz kam, gab Marko Arnautovic sein Debüt für die Engländer. Der Österreicher spielte von 2010 bis 2013 mit mäßigem Erfolg in Bremen und kam über Stoke City zur Mannschaft des kroatischen Trainers Slaven Bilic. Mit einer geschätzten Ablöse von rund 28 Millionen Euro ist der Offensivspieler der teuerste österreichische Fußball-Profi.

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 21:42 Uhr