FC Arsenal : Wenger: Aubameyang-Transfer «ein möglicher Schritt»

London (dpa) - Im Wechselpoker um Borussia Dortmunds Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang sieht Arsenal-Trainer Arsène Wenger noch einige Fragen offen.

von dpa

23. Januar 2018, 10:55 Uhr

«Man weiß nie, wie nahe man dran ist. Im Moment ist es ein möglicher Schritt, die abschließende Entscheidung ist noch nicht gefallen», sagte der Coach des Londoner Fußball-Erstligisten. Auf die Frage, ob er zuversichtlich sei, dass die Verpflichtung des wechselwilligen Gabuners klappen werde, antwortete Wenger: «Ich weiß nicht.»

Derzeit sei der Londoner Club «nicht nahe an einem Abschluss mit ihm oder irgendwem anders», behauptete Wenger. Allerdings war bereits eine Arsenal-Delegation zu Verhandlungen über einen Transfer in Dortmund. Dem Vernehmen nach geht es vor allem um die Höhe der Ablösesumme. Aubameyang, bester Torschütze des BVB in dieser Saison, soll Medienberichten zufolge mit Arsenal schon einig sein.

Durch den Abschied des chilenischen Topstürmers Alexis Sanchez von Arsenal zum englischen Rekordmeister Manchester United scheinen die Voraussetzungen für einen Aubameyang-Wechsel geschaffen. Wenger hatte zuletzt betont, zunächst die Causa Sanchez lösen zu wollen.