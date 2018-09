Dortmunder Club-Chef : Watzke entschuldigt sich bei Hopp: «Nicht zu akzeptieren!»

Club-Chef Hans-Joachim Watzke hat sich nach dem Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim (1:1) bei Dietmar Hopp für die erneuten Schmährufe und Beleidigungen durch Fans von Borussia Dortmund entschuldigt.

«Ich möchte im Namen von Borussia Dortmund Dietmar Hopp um Entschuldigung bitten. Das ist nicht zu akzeptieren!», sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten und kündigte auch eine persönliche Entschuldigung beim Hoffenheimer Mäzen an.

«Wir haben in dieser Woche, in der sich das Ganze leider immer mehr hochschaukelte, versucht zu deeskalieren und haben mit allen Parteien gesprochen», sagte Watzke weiter: «Leider waren wir dabei nicht erfolgreich. So ein Verhalten entspricht in keinster Weise den Werten von Borussia Dortmund!» Auch der Verein schrieb von «einem nicht hinnehmbaren Verhalten im schwarzgelben Fanblock».

BVB-Fans hatten im Gäste-Block der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena ein großes «Hasta la vista, Hopp»-Plakat gezeigt. Darauf war außerdem ein Konterfei von Hopp hinter einer Zielscheibe gemalt. Ein ähnliches Plakat hatte vor zehn Jahren schon einmal für Aufsehen gesorgt. Hintergrund ist der Strafantrag Hopps gegen mehr als 30 BVB-Fans. Der Milliardär selbst wollte dazu nach dem Spiel «nix» sagen.

Der 78-Jährige hatte sich juristisch gegen Schmähgesänge aus dem Gästeblock zur Wehr gesetzt, die es im Spiel beider Teams am Ende der vergangenen Saison gegeben hatte. Gleichzeitig galt ein Haus- und Betretungsverbot für die Beschuldigten rund um das Spiel. Neben einem weiteren deftigen Plakat gab es auch Schmähgesänge.