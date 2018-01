Todt beharrt auf Strafe : Walace im HSV-Trainingslager angekommen

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

erstellt am 04.Jan.2018 | 20:03 Uhr

«Wir werden seine verspätete Ankunft ahnden», sagte Todt im Trainingscamp des Hamburger SV in Jerez de la Frontera. Der 22 Jahre alte Profi aus Brasilien, der den HSV verlassen möchte, war zuvor mit dreitägiger Verspätung aus der Heimat kommend in Andalusien eingetroffen.

«Er hat zunächst eine separate Einheit absolviert», berichtete Todt. Geplant sei, dass Walace am Freitag in das Mannschaftstraining einsteigt. Der HSV-Kader absolvierte am Donnerstagabend ein Testspiel gegen den spanischen Erstligisten FC Malaga.

Walace war am Montag nicht wie geplant zum Abflug nach Spanien am Hamburger Flughafen erschienen, sondern war in der Heimat geblieben und hatte Strandfotos von sich gepostet. Schon damals sprach Todt von einer saftigen Geldstrafe für den Olympiasieger von 2016, der bisher beim HSV nicht über die Edelreservistenrolle hinausgekommen ist. Zwei brasilianische Clubs sollen am letztjährigen Neuzugang interessiert sein, Todt besteht aber auf Vertragserfüllung bis 2021.

Sein erstes Testspiel im Trainingslager gewann der HSV indes mit 2:1 (2:1) gegen den FC Malaga. Filip Kostic (7. Minute) und Sejad Salihovic (39.) erzielten vor 800 Zuschauern im Estadio Municipal de La Linea de la Concepcion die Tore für die Hanseaten.