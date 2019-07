Bayer Leverkusen : Volland: Kaum Hoffnung auf Nationalmannschafts-Comeback

Leverkusens Stürmer Kevin Volland sieht für sich kaum noch Chancen auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft.

von dpa

23. Juli 2019, 08:14 Uhr

«Ich werde 27 und bin sicher kein klassischer 'Umbruchspieler' mehr. Aber ich bin in einem sehr guten Fußballeralter und topfit. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder mit Leverkusen in der Champions League spiele. Den Rest kann ich nicht beeinflussen», sagte der Angreifer in einem Interview dem Portal Sportbuzzer.

Sein letztes von bislang zehn Länderspielen bestritt Volland beim 0:0 im Testspiel am 15. November 2016 in Italien. Seinen einzigen Treffer im DFB-Trikot erzielte er vier Tage zuvor beim 8:0 in der WM-Qualifikation in San Marino.

«Wenn du trotz konstant guter Leistungen seit über zweieinhalb Jahren kein Länderspiel mehr gemacht hast, macht man sich schon Gedanken. Aber irgendwann ist man an einem Punkt, wo das Thema nicht mehr so präsent ist. Außer wenn Journalisten immer wieder nachfragen», sagte Volland.

In der vergangenen Saison hatte er mit 14 Toren und zwölf Vorlagen maßgeblichen Anteil an der Qualifikation von Bayer Leverkusen für die Champions League. «Das war auf jeden Fall ein extrem gutes Jahr für mich und auch für die Mannschaft. Von mir war es die konstanteste und stärkste Saison bisher», sagte Volland.