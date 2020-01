Transfermarkt : Vierter Neuzugang: Paderborn leiht Berliner Jastrzembski aus

Aufsteiger SC Paderborn hat sich kurz vor Ende der Transferperiode noch einmal für den Abstiegskampf verstärkt. Offensivspieler Dennis Jastrzembski kommt nach Club-Angaben für anderthalb Jahre auf Leihbasis von Hertha BSC zum Fußball-Bundesligisten.

von dpa

31. Januar 2020, 15:00 Uhr

Der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler kam in dieser Saison bislang nur in der zweiten Mannschaft der Berliner zum Einsatz. Neben Jastrzembski kamen in der Winterpause auch Anthony Evans (FC Everton), Samúel Fridjónsson (Vålerenga) und Dennis Srbeny (Norwich City) zum abstiegsbedrohten SCP.