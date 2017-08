Einsatz fraglich : Vier FC-Profis vor Derby in Mönchengladbach angeschlagen

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

Yuya Osako, Leonardo Bittencourt, Milos Jojic und Ersatztorwart Thomas Kessler absolvierten am Donnerstag individuelle Einheiten mit Kölns Reha-Coach Marcel Abanoz. Der japanische Stürmer Osako hatte sich zu Monatsbeginn eine Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Die Offensivkräfte Bittencourt und Jojic haben Muskelbeschwerden. Kessler laboriert noch immer an den Folgen einer Fingerverletzung.

von dpa

erstellt am 17.Aug.2017 | 16:41 Uhr