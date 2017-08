Erhöhte Verletzungsgefahr : VfL-Problem in der Volkswagen Arena: Massiver Pilzbefall

vergrößern 1 von 1 Foto: Jochen Lübke 1 von 1

Das Testspiel gegen den AC Florenz während des Stadionfestes an diesem Sonntag wurde daher in das AOK Stadion verlegt. Beim ersten Bundesliga-Heimspiel empfangen die Wolfsburger am 19. August Borussia Dortmund.

«Der Platz weist zahlreiche kahle Stellen auf, die einen regulären Spielbetrieb nur eingeschränkt zulassen würden und eine erhöhte Verletzungsgefahr für die Spieler darstellen», heißt es auf der Internetseite des Clubs.

Grund für den Pilzbefall seien die extremen Witterungsumschwünge zwischen Hitze und unwetterartigen Regenfällen in den vergangenen Tagen.

VfL Wolfsburg

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 12:30 Uhr