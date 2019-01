Wunschkandidat nicht frei : VfB Stuttgart sucht weiter Technischen Direktor

Laut Sportvorstand Michael Reschke hat sich beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart die Verpflichtung eines Technischen Direktors erst einmal zerschlagen.

von dpa

03. Januar 2019, 21:23 Uhr

«Ich bin da ganz offen, wir hatten einen Wunschkandidaten. Das hat sich jetzt herausgestellt, dass wir den nicht bekommen werden, bekommen können. Und jetzt sortieren wir da auch in einigen Gesprächen den aktuellen Markt und schauen mal, was sich entwickelt», sagte Reschke dem TV-Sender Sky Sport News.

Über zusätzliche Hilfe will sich Reschke aber nicht verschließen. «Fakt ist, ich glaube, dass das Geschäft insgesamt so komplex geworden ist, dass du in der sportlichen Führung auf jeden Fall Kompetenz breit brauchst», ergänzte der Rheinländer, der im Zuge der schwachen Hinrunde selbst in die Kritik geraten war. Der VfB liegt mit nur 14 Punkten auf dem drittletzten Platz.