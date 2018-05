Bundesliga-Absteiger : Vertrag für HSV-Trainer Titz: Unterschrift verzögert sich

Die Vertragsunterschrift von Trainer Christian Titz beim Bundesliga-Absteiger Hamburger SV verzögert sich.

von dpa

15. Mai 2018, 13:17 Uhr

«Wir sind uns handelseinig», versicherte der 47-Jährige aber. Er habe bislang nur noch keine Zeit gehabt, da er derzeit viele Gespräche mit den Spielern führe. Die Vertragsverlängerung gilt nur noch als formeller Akt, nachdem der Verein bereits am Donnerstag verlauten ließ, mit Titz auch in die 2. Bundesliga zu gehen. Am Montag waren letzte Details geklärt worden. Es wird damit gerechnet, dass der HSV seinen Coach bis 2020 an sich bindet.

Titz war am 12. März vom U21- zum Cheftrainer der Profis befördert worden. Trotz 13 Punkten aus acht Spielen unter seiner Leitung konnte der erstmalige Abstieg aus der Bundesliga nach 55 Jahren nicht verhindert werden. Daran änderte am Samstag auch das 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag der Saison nichts mehr.