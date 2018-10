Personalsorgen : Verletzter Stürmer Niederlechner fehlt Freiburg wochenlang

Stürmer Florian Niederlechner wird dem SC Freiburg nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen Bayer Leverkusen mindestens bis Mitte November fehlen.

von dpa

08. Oktober 2018, 16:29 Uhr

Der 27-Jährige fällt mit einer Sprunggelenkverletzung zumindest für fünf Wochen aus, wie der Tabellen-Elfte der Fußball-Bundesliga am Montag mitteilte. Niederlechner, der einen Großteil der vergangenen Saison wegen eines Kniescheibenbruchs verpasst hatte, war am Sonntag beim 0:0 gegen Leverkusen bereits in der 38. Minute ausgewechselt worden.

Die Personalsorgen der Freiburger in der Offensive haben sich damit vergrößert. Nationalstürmer Nils Petersen hat derzeit eine Schulterverletzung und steht deswegen auch nicht für die anstehenden Länderspiele zur Verfügung. Tim Kleindienst hat Rückenprobleme. «Es nervt natürlich brutal, was da bei uns gerade passiert», hatte Trainer Christian Streich am Sonntag gesagt.