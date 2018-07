Bundesliga-Aufsteiger : Verdacht auf Magen-Darm-Virus im Fortuna-Trainingslager

Im Trainingslager von Fortuna Düsseldorf im Westerwald grassiert offenbar ein Magen-Darm-Virus.

von dpa

05. Juli 2018, 12:55 Uhr

Kapitän Oliver Fink und Torhüter Raphael Wolf klagten in der Nacht über entsprechende Symptome und hüteten im Hotel in Stahlhofen am Wiesensee das Bett, anstatt am Training des Aufsteigers teilzunehmen. Während der Einheit meldete sich dann auch Neuzugang Alfredo Morales mit den gleichen Anzeichen bei Trainer Friedhelm Funkel ab.

Auch einige andere Hotelgäste klagten über Magen-Darm-Probleme. Die medizinische Abteilung der Fortuna geht von einem Virus aus. Die betroffenen Spieler dürfen keinen Kontakt zum Rest des Teams haben. Funkel hat 24 Feldspieler und vier Torhüter ins Trainingslager mitgenommen. Am Freitag (18.00 Uhr) steht ein Testspiel gegen den Rheinlandligisten SV Eisbachtal an.