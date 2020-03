Wegen Corona-Krise : Trapp muss Hochzeit mit Model Goulart verschieben

Nationaltorhüter Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt muss wegen der Corona-Krise seine Hochzeit mit dem brasilianischen Model Izabel Goulart verschieben.

von dpa

30. März 2020, 15:06 Uhr

«Ja, die Hochzeit ist definitiv geplant – keine Frage. Durch die Situation ist es jetzt etwas schwieriger geworden. Da müssen wir jetzt erstmal abwarten», sagte der 29 Jahre alte Fußballprofi im Interview der RTL/ntv-Redaktion.

Die für den Sommer ursprünglich geplante Trauung sei schon wegen der inzwischen verschobenen Europameisterschaft nicht ganz klar gewesen. «Und als jetzt das Problem mit dem Coronavirus im Februar losging, war uns eigentlich schon klar, dass es im Sommer mit der Hochzeit nicht klappen würde.»

Das Paar habe durch die Fernbeziehung gerade ohnehin die schwierigste Phase, was die Distanz angehe. Seine Verlobte wohnt in Paris, Trapp spielte von 2015 bis 2019 beim französischen Topclub Saint-Germain.«Durch ihre Arbeit hatten wir uns auch vorher schon drei Wochen nicht gesehen. Wir sind zwar die Distanz gewohnt, aber im Moment haben wir keine Möglichkeit uns zu sehen», sagte Trapp. Deshalb nutze man Facetime, um in Kontakt zu bleiben.

«Es ist tatsächlich noch wesentlich härter als in Deutschland momentan, weil es dort eine Ausgangssperre gibt. Wer dort auf die Straße will, muss einen Zettel ausfüllen. Wenn sie kontrolliert werden, müssen sie beweisen, was sie gemacht haben. Ansonsten gibt es eine Strafe», erklärte der Bundesliga-Keeper. «Meine Verlobte ist zum Glück nicht alleine dort – das beruhigt mich schon ein bisschen. Aber diese verschärfte Situation ist nicht einfach.»