Nationaltorwart : Trapp in der Eintracht-Startelf gegen Bremen

Nationaltorwart Kevin Trapp feiert sein Comeback in der Fußball-Bundesliga. Einen Tag nach der offiziellen Bekanntgabe seiner Verpflichtung hat Eintracht Frankfurt den 28 Jahre alten Keeper am Samstag gegen Werder Bremen in der Startelf aufgeboten.

von dpa

01. September 2018, 14:42 Uhr

Trapp spielte bereits von 2012 bis 2015 für die Hessen. Zuletzt war er drei Jahre beim französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain engagiert, wo er unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel nicht mehr die Nummer eins war. Trapp gehörte zum deutschen Aufgebot bei der Weltmeisterschaft in Russland.