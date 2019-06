19-jähriges Toptalent : Südkoreaner Jeong wechselt vom FC Bayern zum SC Freiburg

Der SC Freiburg hat das südkoreanische Toptalent Wooyeong Jeong vom FC Bayern München verpflichtet. Der 19 Jahre alte Fußballprofi hat nach Angaben der Clubs einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Zur genauen Laufzeit machte der SCF keine Angaben.

von dpa

19. Juni 2019, 17:09 Uhr

In der vergangenen Saison spielte Jeong einmal in der Champions League und einmal in der Bundesliga. Für die zweite Mannschaft erzielte er in 29 Partien in der Regionalliga 13 Tore.