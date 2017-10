Lange Pause droht : Sprunggelenks-OP bei Augsburgs Hinteregger

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

15.Okt.2017

Beim Österreicher wird am Montag ein Eingriff vorgenommen, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte der «Kicker» über die Maßnahme berichtet und eine Ausfallzeit «voraussichtlicht bis zur Winterpause» angegeben. Der 25-Jährige habe gehofft, die Operation am rechten Knöchel bis zur Winterpause hinauszögern zu können. Noch am Samstag stand er beim 2:2 in Hoffenheim für 90 Minuten auf dem Feld. Die genaue Ausfalldauer hänge vom Verlauf der OP ab, sagte der Vereinssprecher am Sonntag.