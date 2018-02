Torwart patzte : Schalker Rückendeckung für Fährmann - «Bin keine Maschine»

Die Verantwortlichen des FC Schalke 04 wollen nach einem weiteren Fehler von Ralf Fährmann keine Torwartdiskussion führen. Der 29-Jährige machte beim 1:2 (1:2) in München bei beiden Gegentoren des FC Bayern eine schlechte Figur - erneut.

von dpa

11. Februar 2018, 09:59 Uhr

Schon eine Woche zuvor hatte er in der Bundesliga beim 1:2 im Heimspiel gegen Werder Bremen entscheidend gepatzt. «Es waren sicherlich zwei unglückliche Situationen», sagte Manager Christian Heidel nach dem Spiel in München. Aber es gebe keine Vorwürfe an Fährmann und erst recht keine Torwartdiskussion. «Es waren jetzt zwei Spiele, in denen er in ein paar Situationen nicht so gut ausgesehen hat. Aber Ralle hat uns schon so viele Punkte geholt», sagte Heidel. Trainer Domenico Tedesco übte auch keine Kritik am Kapitän, sondern erklärte, dass man Fährmann intern aufbauen werde.

Der Torwart sah vor allem beim Münchner Siegtor von Thomas Müller schlecht aus. Der Ball ging aus spitzem Winkel ins kurze Eck. Fährmann hatte nicht mit einem Schuss gerechnet. «Das hätte ich bei Thomas Müller nicht machen dürfen», gab er zu. Beim ersten Gegentor von Robert Lewandowski hatte er zuvor einen Schuss von Müller nicht gut abgewehrt. «Das waren zwei bittere Gegentore», sagte Fährmann im TV-Sender Sky. Er warb um Nachsicht: «Ich bin keine Maschine.»