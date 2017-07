Testspiel auf China-Reise : Schalker Neuzugang Harit trifft bei 3:2 gegen Besiktas

Der FC Schalke 04 bleibt in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga weiterhin unbesiegt. Der Liga-Zehnte kam im Rahmen der China-Reise in Zhuhai zu einem 3:2 (1:0)-Erfolg gegen Besiktas Istanbul.